Lotta al diabete: dal 21 al 25 novembre screening gratuiti della retinopatia diabetica

RIETI - Nell’ambito della Giornata mondiale del diabete la Asl di Rieti, grazie agli specialisti dell’Unità di Diabetologia, in collaborazione con l’Unità di Oftalmologia aziendali, organizza una settimana dedicata allo screening della retinopatia diabetica.

La retinopatia diabetica è la più importante complicanza oculare del diabete mellito e la più comune causa di cecità negli adulti in età lavorativa. La diagnosi precoce è quindi cruciale. La malattia può essere facilmente identificata grazie allo screening del fondo dell’occhio, un esame semplice, non invasivo e indolore, eseguito dal diabetologo in collaborazione con l’oculista, che consente di intervenire precocemente e scongiurare gravi esiti di salute quali l’edema maculare diabetico e, nei casi più gravi, la perdita della vista. Non da sottovalutare inoltre che la retinopatia diabetica - anche asintomatica - può essere la spia di complicanze cardiovascolari del diabete, come la coronaropatia, che richiedono ulteriori approfondimenti e screening cardiovascolare di secondo livello.

L’Unità di Diabetologia, in collaborazione con l’Unità di Oftalmologia aziendali, dal 21 al 25 novembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 eseguirà gratuitamente una retinografia digitale del fondo oculare, con una nuova strumentazione di recente acquisizione, presso il nuovo reparto di Diabetologia attivo al secondo piano del Presidio ospedaliero di Rieti (area medica). L’esame diagnostico che non richiede la dilatazione della pupilla potrà essere prenotato chiamando il numero telefonico 0746/278203 dalle ore 13:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì.