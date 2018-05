di Fabiana Battisti

RIETI - Ritornano i live cantautorali al Depero. Gabriella Martinelli è la nota cantautrice dalla radici pugliesi che domani sera scalderà con effervescenza ed ironia il pubblico reatino. La tappa dell’artista in città si inserisce nel tour del secondo disco - «La pancia è un cervello col buco» - uscito solo lo scorso mese. L’artista dalla spiccata personalità si lega passionalmente al teatro canzone e nel nuovo disco presenta un progetto crossover, dai toni incisivi, sulle donne. A definirlo, i disegni di Antonio Sileo, in arte Pronostico.



Dal sound minimale ma deciso la cantastorie narra i luoghi, i suoni e i colori che hanno formato la sua crescita artistica, accompagnandosi con un ukubasso. Un nome quello della Martinelli sicuramente «tra i più interessanti tra le nuove leve del cantautorato Italiano femminile», come sostengono gli organizzatori del live al Depero.

L’artista busker per l’Europa vanta nel curriculum cantautorale il Premio Botteghe D'autore 2017 (Miglior Interpretazione), Premio Bindi 2015 e Musicultura 2014.



Finalista al premio Mia Martini 2004, collabora con il cantautore Eugenio Finardi nella presentazione dell'opera rock «Musica Ribelle». Ha partecipato a The Voice of Italy 2013, su Rai 2 e nel 2015 ha esordito con l’album "Ricordati di essere felice", scelta per aprire il concerto di Hindi Zahra al teatro Parioli nel 2017. E' anche tra le voci del progetto “Come to my home”, nato in Africa per mescolare arti, culture, nazionalità di tutto il mondo.





Gioved├Č 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:48



