RIETI - Con la retrocessione in serie D certificata dal Consiglio Federale odierno, a parlare in casa Rieti è la proprietà nella persona di Riccardo Curci, che in una nota dice: «Ho appreso con dispiacere, rammarico e delusione la decisione del consiglio federale in merito alla sorte della nostra società. La retrocessione d'ufficio, decisa nonostante le gare ed i relativi punti ancora a disposizione, arreca un tangibile danno al Rieti, sia dal punto di vista sportivo che societario. Nei prossimi giorni, successivamente alla ratifica della documentazione da parte della FIGC, verrà dato mandato per visionare e studiare la situazione per procedere con una eventuale diffida ed il conseguente ricorso verso la Figc».

© RIPRODUZIONE RISERVATA