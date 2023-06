“Centesimino 2.0”, torna la campagna di raccolta fondi del comitato di Rieti della Cri

RIETI - Un progetto che va a supportare le attività svolte dal Comitato Croce Rossa di Rieti e che riduce lo spreco dando valore alle monete di piccolo taglio, quello del “Centesimino 2.0” che prevede la raccolta di monete da 1, 2 e 5 centesimi!

Rivolta a tutti i cittadini, la campagna si svolge attraverso la collaborazione delle attività che disporranno vicino alle casse i salvadanai - contraddistinti dal logo di Croce Rossa - nei quali ognuno potrà contribuire con un piccolo gesto, al bene di tutti.

Ma non finisce qui. La Croce Rossa inviterà tutti i commercianti – sia che abbiano già aderito, sia che decideranno di farlo in futuro – a prendere parte ad una lezione informativa sulla defibrillazione precoce e/o sulle Manovre Salvavita Pediatriche, affinché ogni luogo di transito sia sempre più sicuro, attraverso la conoscenza di azioni utili per salvare una vita in difficoltà.

Una defibrillazione precoce, infatti, fa parte di una catena ideale (riconoscimento precoce dell’arresto cardiaco, la chiamata di aiuto al 118 o al 112, le compressioni toraciche e le ventilazioni di soccorso, la defibrillazione precoce, l’intervento dei sanitari e il trasporto in ospedale) che alza le possibilità di sopravvivenza ad una vittima di arresto cardiaco.

Lo sviluppo dell’individuo passa necessariamente anche attraverso la promozione della salute, intesa come «uno stato di benessere fisico, mentale e sociale» (Oms), che richiede un approccio globale ed integrato dell’individuo, basato sulla persona e sui diversi aspetti della sua vita.

Ecco perché Croce Rossa Italiana pianifica ed implementa attività e progetti di assistenza sanitaria, di tutela e promozione della salute volti alla prevenzione ed alla riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità, incoraggiando l’adozione di misure sociali e comportamentali atte a determinare un buono stato di salute. In questo contesto si colloca il Progetto Manovre Salvavita Pediatriche che include non solo percorsi formativi, ma anche momenti informativi gratuiti.

Tutti i commercianti o le aziende interessate a partecipare, non incluse nell’elenco provvisoriamente stilato, potranno contattare l’indirizzo mail staffcomunicazione@cririeti.org.