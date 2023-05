Cri, oltre 20 volontari per le raccolte alimentari in programma il 13 maggio

RIETI - Oltre 20 volontari del Comitato di Rieti della Croce Rossa Italiana domani, sabato 13 maggio, dalle 9.00 alle 20.00, saranno impegnati nelle raccolte alimentari che si terranno presso i supermercati Superconti e Coop (Futura e I Cubi), impegnati nella “Campagna Dona la Spesa”!

«Una giornata di attenzione e cura per le persone più vulnerabili, che potranno ritirare gli alimenti presso il nostro Emporio Solidale in Via Garibaldi 79, che peraltro cade nella settimana Mondiale della Croce Rossa e che, a maggior ragione, dedichiamo numerosi ed uniti a chi ha bisogno del nostro aiuto».

«Con indosso la divisa, saremo ben visibili e ci potrete raggiungere per quel gesto umano che con poco può aiutare una famiglia a mangiare. L’umanità è fatta di piccoli passi. Ognuno come può. Vi aspettiamo».

Cosa acquistare per la donazione? Tutti gli alimenti non deperibili come: olio, riso, zucchero, sale, pelati, legumi, tonno in scatola, alimenti per l’infanzia, biscotti, latte a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale della casa.