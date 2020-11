E' morta a 104 anni Santa, la nonnina di Cottanello

RIETI - Non ce l’ha fatta a raggiungere il traguardo dei 105 anni che avrebbe compiuto il prossimo 6 febbraio nonna Santa, la dolce nonnina di Cottanello deceduta alla veneranda età dei 104 anni.

Era ospite nella Casa di Riposo Villa Mara di Contigliano. Santa Beccia (nella foto il giorno del suo 103esimo compleanno), vedova Vendetti , era la donna più anziana di Cottanello e tra le più anziane dell’intero circondario della Bassa Sabina, godeva di buona salute, praticamente fin quando si è spenta serenamente. Lascia le sue due figlie oltre a nipoti e pronipoti, ma soprattutto lascia un grande vuoto nella sua Cottanello dove si era trasferita da ragazza dalla sua terra d’origine, l’Abruzzo (nativa di L’Aquila il 6 febbraio 1916).

Il ricordo

In paese non c’era persona che non la conoscesse dal momento che ha visto nascere intere generazioni.

Lo stesso sindaco, Roberto Angeletti a nome suo e dell’amministrazione comunale nel suo messaggio di cordoglio ai familiari “Tutta l'amministrazione si stringe al dolore dei familiari per la perdita della nostra concittadina più longeva, di 104 anni” ha voluto salutare “nonna Santa” con un Ciao !

Santa Beccia da oggi riposa nel cimitero comunale di Cottanello.

