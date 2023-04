RIETI - In occasione della prima giornata della ristorazione in programma il prossimo 28 aprile, che ha come oggetto il pane, la Fipe, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi ha organizzato un corso di panificazione per la ristorazione. Numerose attività hanno aderito all’evento formativo svolto dal maestro Fabrizio Fiorentini presso la Chef School.

«Mi auguro che sia una delle tante iniziative per far crescere tutto il settore della ristorazione dove tutti i suoi componenti dovrebbero essere protagonisti condividendo le proprie esperienze», dichiara Fabrizio Fiorentini Presidente Assipan Lazio Nord.

«Questa iniziativa è l’esempio concreto dell’Associazionismo a servizio delle imprese del territorio per la crescita professionale degli operatori. Ricordo che il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare ha avanzato la propria candidatura all’Unesco per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio mondiale dell’umanità e tutti i ristoratori che ne sono gli ambasciatori devono impegnarsi costantemente per accrescere le proprie competenze», dichiara Elia Grillotti Presidente Fipe Lazio Nord.