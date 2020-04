© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'unione, soprattutto in questo momento di emergenza coronavirus, fa la forza. Ieri, 18 aprile alcune palestre di Rieti - Area15 fitness, Fitness Club Planet, Infinity Wellness, Xtreme GYM - si sono riunite in videochiamata per verificare come la situazione attuale legata al Covid19 ha cambiato le sorti di una quotidianità, portando alla chiusura dei centri fitness.«Si sono esposte problematiche di gestione comuni - si legge nella nota - tempi di riapertura e con quali restrizioni, l’impegno verso i nostri associati, e per la salute di tutti. Perché lo sport è salute e come tale vogliamo che si concepisca, vi immaginate un mondo senza sport? Noi No!».«È per questo - prosegue la nota - che abbiamo pensato di unirci, perché il nostro settore purtroppo sará uno degli ultimi a ripartire, portandosi dietro ingenti danni. Tutti gli amanti dello sport dovrebbero unirsi e sostenere un settore delicato ma che al tempo stesso fa del bene perché l’attività motoria é importante per tutti in particolare modo in questo periodo».«E' stata una piacevole conversazione - conclude la nota - tra i vari gestori legati da una forte preoccupazione comune, una tavola rotonda dove ognuno ha detto la sua con uno spirito di unione e bene comune per una ripresa a tutto fitness».