RIETI - Il sindaco di Poggio Mirteto, Giancarlo Micarelli sospende il mercato settimanale del venerdì che si sarebbe dovuto svolgere domani. Decisione presa per motivi precauzionali dopo i fatti di ieri con l'annuncio di casi di positività sul territorio, nella vicina Montopoli e Fara in Sabina e soprattutto per la grande quantità di tamponi effettuati dei quali non si conosono ancora gli esiti. Il primo cittadino mirtense, non essendo chiara la situazione e per scongiurare qualsiasi tipo di rischio ha ritenuto, dunque, opportuno in questo momento adottare la misura retrittiva in attesa di vedere come evolve la situazione.

Il comunicato del sindaco

«In attesa di conoscere gli esiti dei tamponi, per ricerca presenza coronavirus, effettuati ad un gruppo di persone collegate ai casi positivi verificatesi nel limitrofo comune di Montopoli - ha spiegato il sindaco Micarelli- in via precauzionale il mercato settimanale di Poggio Mirteto viene sospeso. Siamo stati costretti in questo periodo ad affrontare gravi privazioni che ci hanno messo a dura prova, adesso più che mai, continuiamo a comportarci secondo le prescrizioni per non vanificare i risultati raggiunti. La tutela della salute dei cittadini e la ripresa delle attività commerciali in sicurezza restano la nostra priorità».



