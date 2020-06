La nota del sindaco

RIETI - Arriva nottetempo una nota del sindaco di Montopoli di Sabina, Andrea Fiori, sui casi di Covid-19 accertati nel comune. Pubblicata intorno alla mezzanotte di mercoledì sulla pagina Facebook dell'Ente per aggiornare i cittadini sull'emergenza Coronavirus scoppiata sul territorio comunaleA ieri sono quattro le positività registrate nel centro sabino connesse alle tre di Fara Sabina perchè legate al cluster romano del San Raffaele. Ma il timore è che il focolaio possa estendersi. I contagi sono riconducibili a un uomo di 81 anni, ricoverato nella struttura romana per patologie ortopediche e deceduto nel Covid Hospital di Casalpalocco a seguito dell'infezione da Coronavirus. Sono stati infattati i familiari, tra i quali i titolari del ristorante "Il Casale del Farfa". Lo staff del locale nella serata di mercoledì ha comunicato la positività della proprietaria annunciando di aver messo a disposizione della Asl gli elenchi dei clienti che hanno frequentato il ristorante (chiuso fino a nuove comunicazioni) dal 31 maggio all'8 giugno. A questi controlli si aggiungono quelli avviati a tappeto su tutti i partecipanti ai funerali dell'81enne svolto lunedì scorso a Montopoli. Sono decine e decine i tamponi già eseguiti. (vedi articolo pubblicato sull'edizione cartacea de Il Messaggero in edicola oggi)"Le persone coinvolte - scrive Fiori -, alle quali vanno i più sinceri auguri di pronta guarigione,sono state poste in isolamento, sono asintomatiche e stanno bene. Nella giornata di oggi (mercoledì, ndr) sono stati eseguiti tamponi su parte di coloro che si ipotizza siano venuti a contatto con i soggetti positivi e domani (questa mattina, ndr) verrà convocato, per essere sottoposto a tampone, un secondo gruppo di persone già individuate con verifiche puntuali.Il test ha una funzione precauzionale e la finalità di contenere i rischi di contagio, monitorando la situazione.E’ necessario mantenere la calma e porre la massima attenzione al distanziamento sociale, all’igiene delle mani e all’uso di dispositivi di protezione individuale, strategie utili al contenimento del virus.Si invitano i concittadini e le concittadine a seguire solo i comunicati ufficiali e a non fare scadere in brutali commenti sterili e fuorvianti i social network, abbiamo bisogno di unità e calma. Ringrazio chi con umiltà e rispetto supporta i nostri animi in questo particolare periodo"