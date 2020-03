RIETI - Emergenza corovirus. Edoné centro di medicina estetica in collaborazione con Ugl terziario Rieti ha deciso di donare una confezione di mascherine chirurgiche e due confezioni di guanti in nitrile ai lavoratori delle farmacie comunali Asm di Rieti.



«Poiché la sua attività è chiusa a causa del decreto Covid-19 la titolare del centro, Rosella Panzone, ha voluto compiere un gesto di solidarietà nei confronti del personale impiegato in farmacia che in questi giorni è in prima linea e particolarmente esposto al contagio - si legge nella nota dell'Ugl - La segretaria Ugl terziario Elisabetta Aleandri, il segretario Ugl Utl di Rieti e tutti i lavoratori delle farmacie comunali Asm di Rieti ringraziano per la sensibilità e la generosità dimostrata, particolarmente importante in un momento così difficile per tutti». © RIPRODUZIONE RISERVATA