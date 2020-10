Rieti, in attesa del nuovo Dpcm il Cr Lazio dispone la prosecuzione delle gare di campionato e Coppa a porte chiuse

RIETI - Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio, in attesa dell’emanazione del nuovo Dpcm sulle misure per il contenimento dell’ermegenza Covid-19 e sulla scorta dei provvedimenti adottati dall’autorità di Pubblica Sicurezza finalizzati a non permettere la presenza del pubblico agli incontri dispone che tutte le gare di campionato e coppa organizzate dal Cr Lazio dovranno continuare a disputarsi, fino a nuovo provvedimento, in totale assenza di pubblico nel rispetto delle procedure riportate nella circolare n° 3 della Lnd che si allega al presente comunicato. Per le amichevoli e i tornei societari, si ricorda che vanno scrupolosamente osservate le disposizioni previste dal Protocollo emanato dalla Figc lo scorso 12 agosto.

