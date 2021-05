Coronavirus: sono 9 i nuovi positivi e 38 i guariti

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 9 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (6) – Borgorose (1) – Rivodutri (1) – Stimigliano (1).

Si registrano 38 nuovi guariti

(10) Rieti – (4) Amatrice – (1) Borgorose - (1) Casperia – (1) Collevecchio – (2) Concerviano – (4) Fara in Sabina – (1) Montebuono – (2) Montopoli in Sabina – (3) Petrella Salto – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Mirteto – (2) Rocca Sinibalda – (2) Scandriglia – (1) Stimigliano – (2) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 566.

Totale tamponi eseguiti: 88.503.

Totale positivi in provincia di Rieti scendono a 301.

