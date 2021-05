Successo dell'Open Day alla Verdirosi, lunghe code e qualche malinteso e momento di tensione

RIETI - Lunghe code, tante persone in fila, qualche malinteso e devono intervenire anche i carabinieri e il personale della polizia locale del Comune di Rieti. L'Open Day al Centro vaccinazioni della Ceserma Verdirosi di Rieti con accesso da piazza Beata Colomba ha fatto registrare il tutto esaurito per questa importante occasione che ha sposato la voglia di tanti reatini di vaccinarsi il più presto possibile. Già dal mattino lunghe code con oltre 200 persone vaccinate. Non sono però mancati alcuni momenti di tensione e di equivoci tra chi asseriva di aver prenotato e tra chi si era messo in coda già prima dell'orario di apertura. Sul posto a vigilanza dell'area esterna al Centro Vaccinazioni anche polizia locale e personale della Protezione civile. E domani mattina si replica con un altro "Open day" che si preannuncia già da "sold out".

