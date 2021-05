Open Days Asl Rieti: in quattro giorni somministrate 2.730 dosi di vaccino AstraZeneca. Presto nuove iniziative

RIETI - Sono 2.730 le dosi di vaccino AstraZeneca somministrate durante le quattro giornate che la Asl di Rieti ha organizzato, attraverso gli Open Days, negli ultimi due week end in provincia di Rieti. Un successo che sicuramente porterà l’Azienda a replicare tali iniziative, già partire dai prossimi giorni. L’entusiasmo riscontrato tra i cittadini, la compostezza e la pazienza che li hanno portati ad attendere il proprio turno, in fila, anche sotto la pioggia, ci caricano della forza necessaria per proseguire sul percorso tracciato che ci porterà ad uscire entro breve dall’emergenza da SARS CoV-2.

Anche grazie a tali iniziative la Campagna vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti marcia spedita superando il tetto delle 70.000 dosi di vaccino somministrate. 46.166 prime dosi (34.196 Pfizer, 11.572 AstraZeneca, 398 Moderna) e 24.493 seconde dosi.

I dati epidemiologici in provincia di Rieti mostrano una graduale flessione della curva dei contagi, con un numero sempre più alto di persone guarite ed un numero sempre più basso di contagi. Ma non bisogna abbassare la guardia: è necessario continuare a rispettare le norme di prevenzione con responsabilità, per noi stessi e per gli altri.

