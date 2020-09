Coronavirus: sette nuovi contagi nel Reatino, un guarito

RIETI - Coronavirus: All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 7 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di un uomo di 59 anni, un uomo di 47 anni e un uomo di 55 anni residenti/domiciliati a Rieti cluster già noto e isolato. Un uomo di 64 anni e una donna di 64 anni residenti/domiciliati ad Antrodoco, cluster già noto e isolato. Un uomo di 91 anni cluster Rsa Torri in sabina. Un ragazzo di 17 anni residente/domiciliato a Rivodutri, cluster già noto e isolato.



391 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 40.



22 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registra 1 ulteriore guarito: un uomo di 64 anni di Contigliano.



Totale positivi in provincia di Rieti: 86



Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 463 tamponi nasofaringei di cui 3 di persone di rientro da zone a rischio.



“Ci dispiace constatare, ancora una volta, la superficialità con cui, alcuni cittadini, sistematicamente trasgrediscono le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19, nonostante l’insistenza degli appelli diramati dall’Azienda. Ci dispiace constatare l’assenza del distanziamento sociale, soprattutto tra i giovani e l’insufficiente utilizzo della mascherina, anche in luoghi ad alta concentrazione sociale, dove sarebbe viceversa obbligatoria. L’aumento della curva dei contagi registrata in questi giorni è un campanello d’allarme che non può essere oltremodo sottovalutato. E’ necessario che tutti comprendano, una volta per tutte, che il mancato rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del virus, significa rischiare di compromettere la propria salute e quella degli altri, dei propri familiari e amici più cari. L’aumento dei contagi registrato, ci obbliga ad una piena e condivisa assunzione di responsabilità, che eviti il ripetersi di situazioni emergenziali complesse e dolorose per tutta la comunità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA