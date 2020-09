Coronavirus: impennata dei nuovi contagi: sono 15. Focolaio in una Rsa in Sabina

RIETI - Coronavirus: All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 15 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di 13 ospiti e 1 operatrice della Rsa di Torri in sabina. Per 12 di loro è in corso il trasferimento in centri Covid di Roma, 1 ospite è ricoverato presso l’Unità di Malattie Infettive dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, l’operatrice è in isolamento presso la Residenza Sanitaria Assistenziale insieme agli altri ospiti e operatori, su cui sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche e ispezioni da parte del personale sanitario del Servizio di Igiene pubblica aziendale per le verifiche del caso. Risulta inoltre positiva una donna di 65 anni residente/domiciliata a Rieti.

Si precisa che l’Azienda Sanitaria Locale sta procedendo, già da alcune settimane, alla seconda indagine epidemiologica su tutte le strutture socio sanitarie e socio assistenziali della provincia di Rieti. Ad oggi, il numero di RSA oggetto di verifica è di 3 su 5 totali.



400 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 35.



24 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registrano 2 ulteriori guariti: un uomo di 28 anni di Antrodoco e una donna di 79 anni di Tarano.



Totale positivi in provincia di Rieti: 80



Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 181 tamponi nasofaringei.



