Coppa del mondo di skiroll, ecco le strade chiuse e i divieti nei giorni di gara

RIETI - Per garantire lo svolgimento delle gare della Coppa del Mondo di Skiroll, il Comitato organizzatore ha chiesto e ottenuto dal Comune di Rieti e dalla Polizia Locale, alcuni provvedimenti legati alla viabilità per le giornate di gara in città, sabato 10 e domenica 11 settembre. Sabato il provvedimento riguarderà la strada per Terminillo, visto che la tappa riguarda proprio la montagna reatina; domenica, invece, sarà interessata la zona della stazione, viale Morroni-Canali, per la gara sprint che chiuderà la tre giorni di gare.

“Ringraziamo il Comune di Rieti e la Polizia Locale per la sensibilità dimostrata e per il provvedimento che consente il regolare svolgimento delle gare. A qualche chiusura e divieto di sosta contrapponiamo uno spettacolo unico, grazie alla Coppa del Mondo di Skiroll. Grazie a chi vorrà seguire l’evento e tifare oltre 100 atleti in gara da dieci nazioni del mondo” dice Sergio Battisti, presidente del Comitato Organizzatore.

I provvedimenti per la viabilità in occasione della Coppa del Mondo di Skiroll

Divieto di sosta con rimozione piazzale Pian De Valli dalle 7 alle 19 del 10 settembre;

Chiusura al traffico di via Lisciano da via Maestri del lavoro all’inizio della SS4 bis, dalle 8.30 alle 18 del 10 settembre;

Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione in viale Canali dalle 7 alle 14 dell’11 settembre;

Chiusura al traffico in viale Morroni, da via Angelo Maria Ricci fino a piazza Mazzini (compresa), dalle 7 alle 14 dell’11 settembre.