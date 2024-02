Snowboard, Coppa del Mondo: Roland Fischnaller secondo a Krynica all'età di 43 anni

Continua l’epopea di Roland Fischnaller: sul podio a 43 anni. Lo snowboarder azzurro si è piazzato in seconda posizione nel gigante parallelo di Krynica, in Polonia, e ha collezionato il 50esimo podio individuale della gloriosa carriera. Il ventottenne altoatesino si è arreso soltanto di 6 centesimi nella Big Final all’austriaco Andreas Prommegger, l’altro grande vecchietto del circuito visti i suoi 43 anni, diventato nel mentre il più anziano vincitore della storia in una gara individuale di una disciplina olimpica invernale.

Terzo posto per Daniele Bagozza

Nella small final, invece, Daniele Bagozza ha preceduto l’austriaco Fabian Obmann e ha conquistato così la terza piazza. Il ventottenne altoatesino si trova ora non distante dal primo della generale, il 38enne Benjamin Karl, che si è fermato ai quarti di finale. Per l’Italia dello snowboard alpino, si tratta dei podi numero 12 e 13 in parallelo in gare individuali, a conferma dell’eccezionale stagione disputata dalla squadra diretta da Cesare Pisoni nella disciplina, a cui si aggiungono i sei podi femminili.