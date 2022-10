Al via la riqualificazione dell’intera rete viaria del Consorzio, ecco i lavori in partenza

RIETI - Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e il Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale del Lazio, Angelo Giovanni Ientile, comunicano che a partire da domani, mercoledì 5 ottobre, prenderanno il via una serie di importanti interventi che, nell’arco di qualche mese, porteranno alla riqualificazione completa della rete viaria di pertinenza del Consorzio industriale.

Riqualificazione e ampliamento viabilità area del de Lellis

Il primo intervento, ai sensi della Legge Regionale n.60/78, prenderà il via domani, mercoledì 5 ottobre, è finalizzato alla “Riqualificazione ed ampliamento della Viabilità dell’area dell’O.G.P. e della zona servizi sanitari”. Si procederà a realizzare un nuovo tratto di strada a servizio del parcheggio in corso di costruzione e della limitrofa zona servizi, nonché a riqualificare il tratto di Via Kennedy, da Via Baroni al bivio con la Zona Artigianale, estendendo anche su questo tratto la percorrenza dei veicoli su tre corsie con la corsia centrale ad uso esclusivo dei mezzi pubblici e di soccorso.

Per quanto attiene il parcheggio, i cui lavori sono ad oggi sospesi, si conta a breve di poter riprendere le attività che consentiranno di completare il previsto ampliamento. Nel frattempo, su specifica richiesta del Consorzio Industriale, la società che gestisce il parcheggio si è resa disponibile a renderlo fruibile gratuitamente per tutta la durata dei lavori di riqualificazione di via Kennedy.

Investimenti infrastrutturali sulla rete viaria consortile

Il Consorzio Industriale del Lazio con Deliberazione del CdA n. 34 del 17.02.2022 avente ad oggetto “Sviluppo e Coesione - Approvazione programma utilizzo investimenti infrastrutturali Consorzio Industriale del Lazio”, ha approvato il Piano delle opere Infrastrutturali che destina 3milioni e 425mila euro all’agglomerato industriale di Rieti-Cittaducale. Il progetto definitivo, in fase finale di elaborazione, prevede il rifacimento della quasi totalità della viabilità consortile nonché il completamento di urbanizzazioni primarie come l’illuminazione pubblica ed i marciapiedi dove assenti.

Ientile e Sinibaldi: «Opere attese dal tessuto produttivo»

«Salutiamo con soddisfazione l’importante piano di interventi che verrà eseguito dal Consorzio industriale e che risponde alle attese della popolazione e soprattutto delle imprese dell’area – dichiara Daniele Sinibaldi – Le aree produttive come l’agglomerato Rieti-Cittaducale hanno bisogno del miglioramento dei servizi, e questi investimenti vanno certamente in tale direzione, e di un lavoro costante per intercettare nuove opportunità di crescita e implementazione, come ad esempio le misure, recentemente presentate, relative al fondo complementare Next Appennino».

«C’è da essere oltremodo soddisfatti soprattutto per il modello di cooperazione istituzionale messo in campo tra i diversi enti (Regione, Asl, Comuni e Consorzio Industriale) per l’attuazione di questi interventi - dichiara Angelo Giovanni Ientile - La definizione di interventi, tempistiche e modalità di attuazione è nata dalla grande disponibilità e lungimiranza del sindaco Sinibaldi ma, allo stesso modo, anche con il Sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli stiamo lavorando a stretto gomito per la messa a terra degli interventi previsti nel territorio di sua competenza. Desidero ringraziare tutti sentitamente anche per il lavoro che sicuramente sarà foriero di tante opportunità per il tessuto produttivo e per tutto il territorio».