Consorzio industriale, via libera a progetti per 45 milioni. Angelilli: «Obiettivo è rispettare i tempi»

«L'obiettivo è rispettare i tempi». Parole della vicepresidente e assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli che questa mattina a Frosinone ha incontrato il presidente del Consorzio industriale, Francesco De Angelis. Una riunione operativa per il via libera al programma di interventi, relativo a 39 progetti per oltre 45 milioni di euro. «Abbiamo svolto un tavolo di lavoro tecnico - ha spiegato la Angelilli - per monitorare l'iter delle iniziative messe in campo, fra l'altro, con l'accordo di coesione firmato a dicembre dal presidente Rocca con il governo e la presidente Meloni. Il nostro obiettivo dare seguito agli impegni assunti con quell'accordo e rispettare il cronoprogramma».

Il presidente De Angelis ha ringraziato l'assessore e sottolineato come «questo pacchetto di risorse deve essere utilizzato al meglio, per il Consorzio e le realtà che ne fanno parte rappresentano un grande risultato da raggiungere».

Sul commissariamento dell'ente, dopo che fra l'altro De Angelis ha messo a disposizione il suo mandato ormai da tempo, l'assessore ha ricordato come «nella legge di bilancio è stato inserito un articolo che ha previsto la possibilità del commissario, siamo consapevoli che si è conclusa una fase, quella di avvio del Consorzio unico, e ora vogliamo rilanciare l'azione, non è un avvicendamento politico, non ci sono conflitti e tanto meno contestiamo un malfunzionamento dell'organismo».

A quando la nomina? «E' una decisione che spetta al presidente Rocca»