Martedì 12 Dicembre 2023, 08:49

Il Consorzio industriale del Lazio ha approvato all'unanimità il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dello scorso anno. La riunione si è svolta presso la Sala Tirreno della Regione Lazio e oltre a deliberare sul documento contabile ha anche ratificato altre decisioni adottate di recente. Il conto economico dell'ente - l'ultimo dell'era Francesco De Angelis presidente - si è chiuso con un risultato positivo di esercizio di 225.315 euro.

Ad aprire i lavori della seduta l'intervento della vice presidente della Regione Lazio e assessore allo sviluppo economico Roberta Angelilli che nei giorni scorsi aveva incontrato De Angelis a Frosinone per fare il punto della situazione.

Com'è noto il presidente ha messo a disposizione il suo posto e si va verso il commissariamento del Consorzio: «Lo ringrazio - ha detto la Angelilli - per il lavoro svolto in questi due anni. Un lavoro non semplice, ma il Consorzio è un grande progetto che deve decollare in maniera compiuta. Un patrimonio di competenze ed eccellenze. Certamente ci sono tante criticità, con uno Statuto che va rimesso a punto proprio per dotare il Consorzio di una serie di strumenti che lo possano rendere competitivo e protagonista nello scenario nazionale ed europeo. Oltre all'approvazione del bilancio - ha aggiunto - un altro tassello molto importante è stato lo sblocco dei quasi cinquanta milioni di euro per le infrastrutture. Era una preoccupazione che mi era stata palesata al momento dell'insediamento e siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. I progetti erano pronti, ma bisognava sbloccare i fondi. Non è stato semplice, ma era una cosa da fare. Ringrazio di questo il ministro Fitto, che ha capito il nostro punto di vista soprattutto da amministratore». Soddisfatto Francesco De Angelis: «C'è stato un primo momento di rodaggio molto utile e importante. Ora si chiude questa fase, che ha portato alla nascita del Consorzio Industriale più grande d'Italia. Uno strumento fondamentale per il territorio e che potrà essere sempre di più un ente strategico e volano di grandi opportunità. Tutto ciò si traduce in sviluppo ed occupazione. Sono stati anni importanti che mi hanno dato molto, insieme abbiamo costruito un progetto ambizioso, e questo è motivo di grande soddisfazione. Insieme ci siamo spesi per realizzare qualcosa di importante e molto utile per l'intero territorio» .

© RIPRODUZIONE RISERVATA