Consorzio industriale, il progetto “Un sorriso per i bambini” ha fatto tappa al de Lellis

RIETI - Il progetto Un sorriso per i bambini ha fatto tappa nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.

L’iniziativa è stata promossa dal Consorzio Industriale del Lazio con il supporto di Lidl Italia e sta toccando i reparti di pediatria negli ospedali delle province di Frosinone, Rieti e Latina con la donazione di uova di Pasqua a tutti i bambini ricoverati.

Questa mattina il Consigliere del Consorzio Industriale del Lazio, Angelo Giovanni Ientile, insieme al Dirigente della sede territoriale di Rieti, Emiliano Fagiani, hanno consegnato le uova ai piccoli presenti nel reparto dell’ospedale San Camillo de Lellis.

«Lo stupore negli occhi dei bambini, la loro curiosità nello scoprire la sorpresa contenuta nelle uova sono state la dimostrazione di un progetto che è riuscito a raggiungere l’obiettivo che si era prefissato. – ha affermato il Consigliere Angelo Giovanni Ientile – In questo periodo di Pasqua tanti bambini sono costretti a un ricovero ospedaliero e questo comporta la perdita per tanti di loro di quella magia che si crea in questo particolare momento. Grazie al supporto di Lidl Italia abbiamo potuto regalare un momento di allegria ai bambini. Abbiamo visto la loro gioia nel ricevere un dono inaspettato e che, sicuramente, riporta alla normalità i piccoli e le loro famiglie. Perché quando un bambino è malato ne risente l’intero nucleo familiare. Un ringraziamento, e un plauso, lo rivolgo anche a tutto lo staff del reparto attento, scrupoloso e in prima linea per i nostri bambini».

Il Consigliere Ientile ha poi ricordato la speciale caratura del progetto: «Si tratta di iniziative di responsabilità sociale su cui il Consorzio è impegnato e che vedrà, nel prossimo futuro, la realizzazione anche di altri progetti. È importante che ogni ente dia il proprio contributo per portare benessere a tutta la comunità».