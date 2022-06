Antonello Gerilli morì precipitando dal cavalcavia, assolto il direttore del Consorzio industriale di Frosinone

il guardrail era inadeguato, ma la colpa non è di nessuno. Nessun responsabile per la morte di Antonello Gerilli, 58 anni, di Villa Santa Lucia, precipitato con la sua auto, una Grande Punto, dal cavalcaferrovia che sovrappassa la tratta Roma-Napoli (via Pistillo), nel Comune di Piedimonte San Germano. La vittima aveva perso il controllo della sua vettura ed era finito contro la barriera di protezione che però aveva ceduto, l’auto era precipitata di sotto da un'altezza di circa dieci metri e il conducente non ha avuto scampo. La tragedia si consumò il 27 ottobre del 2019 ed era finito a giudizio Claudio Ferracci, in qualità di direttore del Consorzio Asi, proprietario del cavalcavia.

Per il Gup di Cassino Domenico Di Croce il fatto non costituisce reato e con questa motivazione, all'esito dell'udienza dello scorso 31 maggio, ha assolto Ferracci che aveva chiesto di essere processato con rito abbreviato.

Il pubblico ministero Marina Marra aveva chiesto due anni. A sostegno dell'accusa la consulenza tecnica che da un lato aveva indicato le responsabilità dell'incidente nella perdita di controllo dell'auto, ma dall'altro aveva anche accertato che la barriera metallica del cavalcavia era stata stata installata in. maniera irregolare e in parte sbullonata, quindi non avrebbe potuto esercitare la sua funzione di protezione.

Per la condanna si è battuto anche l’avvocato Vincenzo Cortellessa che assiste i familiari di Gerilli con Studio3A, ma il giudice deve aver dato credito al “ragionevole dubbio” circa un suo profilo di colpa soggettivo insinuato dai difensori dell’imputato, che hanno sostenuto come la gestione di fatto del ponte fosse in capo al Comune. Comprensibile l’amarezza dei familiari: in aula c’era uno dei fratelli, costituitosi parte civile.

«Entro 90 giorni - spiegano dalla difesa - saranno depositate le motivazioni e, dopo averle vagliate, Studio3A e l’avvocato Cortellessa decideranno come agire, ma la formula dell’assoluzione, che non contesta “il fatto”, rappresenta una base solida per proseguire la battaglia in sede civile, per ottenere un equo risarcimento per i congiunti, sin qui negato da Asi e dalla sua compagnia di assicurazioni Generali, ma anche per rendere un po’ di giustizia ad Antonello Gerilli. Senza contare poi l’auspicio che la Procura, analizzate a sua volta le motivazioni, decida di appellare la sentenza o di andare fino in Cassazione».