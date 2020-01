© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grazie all’accordo con il Comune di Rieti, l’Asm, a partire dal 3 febbraio, effettuerà una nuova linea di trasporto pubblico locale. Lo comunica il Comune di Contigliano.LINEA 373Tragitto: Piazza Cavour – via Tancia – Contigliano – Piazzale degli Eroi – via Tancia – via Mattia Battistini – inversione di marcia presso incrocio con via San Filippo – via Tancia – Rieti – via S.Sassetti – via Salaria – Porta d’Arce – Stazione FerroviariaOrario corse feriali:ore 12.00 -transiti Piazzale degli Eroi 12.20, Parco della Musica 12.30ore 18.30 - transiti Piazzale degli Eroi 18.50, Parco della Musica ore 19.00Il Comune di Contigliano «ringrazia l’Asm, il Presidente Vincenzo Regnini, e il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, che hanno mostrato di comprendere le esigenze del territorio di Contigliano e, in particolar modo, del Conservatorio che ospita oltre 150 studenti, e al contempo di credere nell’ottica del trasporto di rete e della sinergia tra il Capoluogo e i Comuni limitrofi».