Terni, al via il primo anno accademico del conservatorio Giulio Briccialdi

Prende il via ufficialmente il primo anno accademico che si inaugura nel conservatorio Giulio Briccialdi. La statalizzazione della scuola ternana è arrivata lo scorso anno, ma le lezioni avevano preso già il via in quello che, formalmente, era ancora l’istituto musicale pareggiato Giulio Briccialdi.

Inizia il nuovo corso con un concerto, stasera alle 21 al teatro Secci, che vedrà come protagonisti Emanuele Orsini ex allievo del Briccialdi oggi primo flauto presso l’Opera di Francoforte, Matteo Canalicchio pianista ed il gruppo di musica d’insieme del Briccialdi diretto da Francesco Pepicelli, docente del conservatorio ternano.

Saranno eseguite musiche di Johan Sebastian Bach. Philippe Gaubert, Frank Martin, Lowell Liebermann, Antonio Vivaldi.

L’ingresso al concerto d’inaugurazione del nuovo anno accademico è gratuito.