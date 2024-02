Terni, prima uscita pubblica del neonato conservatorio Giulio Briccialdi

È stato inaugurato il primo anno accademico del conservatorio di stato Giulio Briccialdi. Ufficialmente ieri sera, 26 febbraio, al teatro Secci ha preso il via il nuovo corso della scuola di alta formazione musicale ternana. «Un patrimonio per la città perché oltre ad essere un centro di formazione e produzione musicale il Briccialdi è anche un volano di sviluppo economico per Terni», ha ricordato nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico il nuovo presidente, Dario Guardalben.

Per dare il via al nuovo anno è stato organizzato un concerto che ha visto come protagonista Emanuele Orsini ex allievo del Briccialdi che oggi, seppur appena ventenne, è già primo flauto nell’orchestra nazionale di Francoforte.

Tanti i premi collezionati dal musicista a cominciare dal 2008 quando il primo posto al concorso Zanella gli ha offerto l’opportunità di suonare alla Scala di Milano fino ad arrivare al primo posto al concorso Severino Gazzelloni.

Insieme ad Emanuele Orsini ha suonato il pianista Matteo Canalicchio, anche lui allievo del Briccialdi, e nell’esecuzione del concerto n2 per flauto di Antonio Vivaldi sono entrati in scena anche gli studenti del corso di musica d’insieme.Una gran festa per augurare buona fortuna al neo nato conservatorio ternano