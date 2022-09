Tutto pronto per il concerto del soprano Silvia Costanzi con il debutto della sua “Opera Rieti Ensamble”

RIETI - C'è grande attesa per il ritorno sulle scene locali del glorioso concorso lirico “Mattia Battistini”, per 25 anni protagonista della lirica nazionale ed internazionale grazie a Franca Valeri e a Maurizio Rinaldi e quest'anno tornato in auge grazie all'impegno di Piero Fasciolo e Michael Alfonsi.

Se dunque dal 16 avranno inizio all'Auditorium di Santa Scolastica – in Via Terenzio Varrone – le selezioni dei partecipanti provenienti da tutto il mondo, che si sottoporranno a partire dalle eliminatorie al giudizio della giuria presieduta dal soprano Ines Salazar, la kermesse canora prevede quest'anno una ghiotta anteprima tutta “made in Rieti”.

Giovedi 15 difatti, a partire dalle 21 presso la dependance della villa ove soggiornò il re dei baritoni, a Collebaccaro di Contigliano, si terrà un concerto lirico che vedrà come protagonista il soprano reatino Silvia Costanzi e la sua “Opera Rieti Ensemble”, che nell'occasione vedrà il suo esordio assoluto sulla scena lirica locale.

Già protagonisti quest'anno, assieme al soprano, di alcuni importanti concerti come quello svoltosi a giugno durante i festeggiamenti antoniani, l'evento “Vita meravigliosa” presso la libreria Mondadori in via Roma, quello dedicato all'Avis di Rieti e l'evento inserito nel cartellone terminillese “E...state in quota”, gli artisti della scuola di canto del soprano Costanzi si costituiscono dunque in ensemble, debuttando sotto tale nuova veste proprio in occasione dell'anteprima del concorso.

Un concerto come sempre ricco di arie e duetti, quello che gli stessi eseguiranno giovedi: l'ensemble annovera tra le sue fila i due soprani Valentina De Angelis e Aura Sini Frascarelli; i due mezzosoprani Anna Simona Santoprete e Desirèe Proietti Lupi; il tenore Mirko Rossetti, il baritono Maurizio De Santis ed il basso Francesco Saverio Pasquetti. Previsto nel corso del concerto l'intervento del tenore reatino Stefano Rossi.