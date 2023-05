Rieti, concerto con i brani immortali di Ennio Morricone

RIETI - Ultimo dei quattro spettacoli della rassegna teatrale curata da Piero Fasciolo, “Rieti in Scena”, quello in programma giovedì presso l’Auditorium Santa Scolastica a Rieti, in un evento ideato in collaborazione con il Teatro Ghione di Roma, il Comune di Rieti, La Valle del Primo Presepe e il “Samaritano” – Caritas Diocesi Rieti.

Giovedì alle 21, l’ultimo spettacolo in cartellone con l’omaggio al Maestro Ennio Morricone, “C’era una volta la Musica” con il chitarrista Giandomenico Anellino e la sua Ensemble.

Il concerto. Il concerto dedicato al maestro Ennio Morricone e alla musica che ha accompagnato il cinema è un evento dedicato al grande Maestro ma è anche un omaggio alle colonne sonore più amate che hanno contribuito a rendere immortali i capolavori del cinema mondiale.

Brani singoli ed emozionanti medley guideranno gli spettatori in un viaggio ricco di suggestioni e ricordi, legati anche alle immagini dei film che scorreranno sullo schermo. Principalmente è un omaggio al M° Ennio Morricone (“C’era una Volta in America”, ”Nuovo Cinema Paradiso“, “Mission”, “C’era una volta il West”, “Il buono il brutto il cattivo” , “Per un pugno di dollari”.

I biglietti. Biglietteria online sulla piattaforma Ticket One e gli eventuali biglietti rimasti verranno posti in vendita nel giorno dello spettacolo. Per informazioni: 348 7487953.