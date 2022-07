Note al Tramonto, concerto a Cittareale in alta quota con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

RIETI - Sarà ancora il verde della suggestiva cornice di Selvarotonda, il luogo dell’atteso appuntamento musicale in alta quota che si svolgerà il prossimo 23 luglio nel territorio del comune di Cittareale.

In una panoramica posizione a 1550 metri, dalle 18,00 spazio alla JuniOrchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Direttore: Simone Genuini) con musiche di Beethoven, Borodin, Mascagni e Bernstein. Durante il concerto, parteciperà anche il Vescovo di Rieti, Mons. Domenico Pompili con alcuni spunti di riflessione.

La manifestazione è stata ideata dal Comune di Cittareale e realizzata con il sostegno del Ministero Beni Ambientali e Culturali Direzione Generale Spettacolo e della Regione Lazio.

«Coniugare la cultura per la musica insieme a quella per l’ambiente - spiega il sindaco di Cittareale, Francesco Nelli - nuovamente ci ritroveremo in un posto incontaminato per promuovere le nostre montagne, ma in maniera seria e responsabile, come sicuramente faranno gli spettatori che si uniranno in questo momento unico. La montagna va vissuta, valorizzata ma soprattutto rispettata».

Musica, ma anche ambiente e natura, con il Sentiero Italia del Club Alpino Italiano a disposizione per quanti vorranno raggiungere a piedi il concerto in maniera sostenibile ed ecologica, grazie alla collaborazione della Sezione Cai di Antrodoco.

Indicazioni logistiche

Lo spettacolo è gratuito, con ingresso libero e posti a sedere sull'erba.

Si può raggiungere il concerto:

- A piedi con la passeggiata che partirà alle ore 16,00 presso lo Chalet Miravalle, organizzata dal Cai Antrodoco sul Sentiero Italia. Arrivo previsto per le 17,30. Info: https://www.facebook.com/caiantrodoco

- Arrivando in auto al piazzale del terminal di Selvarotonda dove si potrà parcheggiare;

- Grazie alla collaborazione della Croce Rossa – Unità di Amatrice, è previsto un servizio navetta che accompagnerà le persone disabili dal parcheggio all'area dello spettacolo.

Al termine del concerto si potrà partecipare alla festa nella Frazione Santa Giusta con degustazioni, musica e balli.

A pranzo e cena sarà possibile degustare i piatti tipici della cucina locale nei ristoranti di Cittareale.