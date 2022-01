RIETI - Per mero errore formale, alcuni cittadini potrebbero ricevere in questi giorni dei bollettini per il pagamento del canone 2021 delle luci votive del Comune di Rieti con l’indicazione di una data di scadenza errata, quella cioè del 31/01/2021 anziché quella corretta del 31/01/2022.

I cittadini che dovessero ricevere il bollettino con la data errata sono tenuti comunque a pagarlo, saldando il canone 2021 entro il 31 gennaio 2022.