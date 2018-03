Roma, asili, ecco la stangata: arrivano le maxi-rate con i bollettini scaduti

di Fabio Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La stangata, tanto attesa, è arrivata. Nelle ultime settimane migliaia di famiglie romane si sono viste recapitare a casa i bollettini arretrati per il pagamento delle rette, da settembre scorso in poi, per asili nido, mense e trasporto scolastico. Gli avvisi di pagamento, peraltro, sono già scaduti: quelli relativi al mese di settembre andavano pagati entro il 30 agosto, e così via. Chi non ha provveduto a saldare in altro modo - informandosi autonomamente e utilizzando, per esempio, il pagamento online - ha trovato...