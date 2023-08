Coloriamo la Riserva: ecco i vincitori dell'estemporanea di pittura “I colori dell'estate e l'oro delle spighe”

RIETI - Si è svolta domenica 30 luglio alla Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile la storica estemporanea di pittura, Coloriamo la Riserva, dedicata quest’anno al tema “I colori dell'estate e l'oro delle spighe” presentata all’interno del programma regionale #VIVIPARCHIDELAZIO.

I partecipanti senza limite di età hanno gareggiato con tele realizzate in tecniche diverse, ma sempre, rigorosamente, dando vita alle proprie opere all’aperto, sul territorio della Riserva così come da regolamento.

Le Sorgenti di Santa Susanna, che hanno una portata di acqua di 5 metri cubi al secondo, dichiarate monumento Naturale, sono state il luogo di appuntamento scelto dall'organizzazione per la timbratura delle tele e la consegna di un cestino merenda. Non ci sono state quote d’iscrizione a carico dei partecipanti.

In poco tempo quest'area che ospita un giardino botanico e si sviluppa lungo il corso del fiume Santa Susanna è stata animata dalla presenza degli artisti che hanno allestito i propri spazi di lavoro ponendo in essere un bel momento di socializzazione godendo del fresco che ci regala questo magnifico angolo della Riserva che ricade nel Comune di Rivodutri.

L'estemporanea è una pregevole iniziativa che valorizza i talenti degli artisti.

Con le opere consegnate è stata allestita una mostra presso il Centro Visite del Lago Lungo.

La commissione giudicatrice, designata dalla Riserva dei Laghi, composta da Romeo Battisti, Marcello Mari e Vanessa Nicoli, "Pittori esperti d'arte", ha proclamato i seguenti vincitori:

1º classificato Mauro Del Vescovo

Motivazioni: notevole competenza tecnica che fonde orientamenti realistici con l’esperienza astratta.

Premio in buoni acquisto per 300 euro

2º classificato Maria Rita Rossi

Motivazioni: convincente e originale interpretazione coloristica e compositiva del paesaggio della Riserva.

Premio in buoni acquisto per 200 euro

3º classificato Simona Bernardini

Motivazioni: tecnica matura che giustappone campiture di colore armonicamente composte.

Premio in buoni acquisto per 150 euro

4º classificato Agnese Melchiorri

Motivazioni: con tratti decisi e cromie contrastanti rivela un gusto pittorico deciso ed efficace.

Premio in buoni acquisto per 100 euro

Hanno partecipato all’iniziativa, oltre i vincitori, in ordine d’iscrizione, gli artisti Marcella Francucci, Maria Riccarda Gunnella, Luigia Brocchieri, Colomba Martellucci, Francesca Merloni, Agnese Melchiorri e il piccolo Edoardo Savi.

A tutti i partecipanti è stata consegnata una copia de “Il popolo alato” - Uccelli della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, una raccolta di acquerelli sull’avifauna dell’Area Protetta donati dall’Architetto Marcello Mari alla Riserva che ne ha fatto realizzare una piccola pubblicazione allo scopo di far conoscere la grande varietà di ornitofauna presente nel territorio.

Un grazie per la partecipazione a tutte le artiste ed artisti sempre ben disposti a trascorrere una giornata immersi nella natura della nostra Area Naturale Protetta con l’auspicio di un sempre crescente interesse per l’evento.