Città più ricche d'Italia, la classifica: Portofino in cima (con un reddito medio oltre i 90mila euro). I dati comune per comune

Portofino, il pittoresco borgo della Riviera Ligure, è emerso come il comune più ricco d'Italia secondo i dati recentemente pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardanti i redditi dichiarati nel 2023 per l'anno d'imposta 2022. Questa cittadina, nota per il suo fascino e l'attrattiva turistica, ha registrato un reddito medio impressionante di 90.610 euro, calcolato su 301 contribuenti totali. Il salto di Portofino al primo posto è notevole, soprattutto se si considera che nel 2021 si posizionava al quarto posto con un reddito medio di 39.200 euro.