Città di Rieti, intervento chirurgico di appendicectomia per Sebastian Jurado

RIETI - Il difensore argentino dell’Asd Città di Rieti 1936, Sebastian Nicolas Jurado, nelle prossime ore sarà sottoposto ad intervento chirurgico di appendicectomia presso l’ospedale di Rieti San Camillo de Lellis.

Il calciatore amarantoceleste, a seguito di un acuto e improvviso malore occorso nella nottata di ieri, era stata trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dove i sanitari avevano diagnosticato patologia infiammatoria dovuta ad appendicite. Il difensore argentino salterà dunque la prima gara del campionato di Prima categoria contro l’Alba Sant’Elia, in programma domani alle ore 11.00 presso il Centro sportivo polivalente “Gudini”.

«Un sincero augurio che tutto si risolva presto e al meglio per il nostro Sebastian Jurado – ha commentato il presidente Diego Leoncini – vogliamo tutti rivederlo subito tornare in campo per gli allenamenti e le gare di campionato».

A lui sono stati indirizzati gli auguri di pronta guarigione anche dall’intero staff societario e da tutti i compagni di squadra.