La Coppa Lazio è del San Cesareo: Città di Rieti ko 1-0. Foto. I reatini saranno comunque ammessi in Promozione

RIETI - Va allo Sporting San Cesareo la Coppa Lazio di Prima categoria, grazie all'1-0 con cui, a Capena, ha superato la resistenza del Città di Rieti.

A decidere l'incontro è stato un gol del bomber pontino Krasniqi a metà del primo tempo, poi difeso ottimamente per il resto del match, nonostante gli assalti finali di De Dominicis e compagni, incapaci però di sfondare il muro avversario.

Al termine della gara la premiazione di vincitori e vinti, ma per entrambe la certezza di ritrovarsi il prossimo anno in Promozione: lo Sporting San Cesareo in qualità di vincente della competizione, il Città di Rieti come miglior seconda tra tutte le seconde e prima delle aventi diritto all'ammissione al secondo campionato regionale.