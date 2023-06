Il Città di Rieti stravince (5-0 al III Municipio), ma in Promozione va Monterotondo 1935. Ora si punta alla Coppa Lazio

RIETI - Il Città di Rieti chiude il campionato con un'altra vittoria - la 24esima per la precisione - battendo 5-0 il III Municipio, ma visto il contemporaneo successo del Monterotondo 1935 ai danni del Poggio San Lorenzo (3-0), deve arrendersi anche all'aritmetica e in Promozione vanno gli eretini, che in classifica la spuntano per un punto: 74-73.

Al Monterotondo 1935 vanno i complimenti della società e l'onore delle armi perché, come più volte sottolineato dal tecnico umbro nei post-gara «noi più di vincerle tutte non possiamo fare e se loro alla fine avranno fatto meglio di noi non potremo far altro che applaudirli e congratularci con loro».

Così è stato e ora per ambire alla Promozione, il Città di Rieti dovrà vincere la Coppa Lazio e impreziosire un secondo posto che, tra i 9 gironi di Prima categoria laziale, è il miglior piazzamento dopo le nove neopromosse. Battere lo Sporting San Cesareo sul neutro di Capena, il prossimo 18 giugno (ore 11), significherebbe acquisire un ulteriore coefficiente in termini di punteggio, tale da poter garantire o un'ammissione o un ripescaggio in caso di posti vacanti.