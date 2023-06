Il Città di Rieti è già proiettato al futuro: mercoledì allo stadio fa il punto, novità in vista

RIETI - A 24 ore di distanza dall'ultima fatica stagionale, il ko di Capena in Coppa Lazio contro lo Sporting San Cesareo, in casa Città di Rieti è già tempo di guardare oltre e proiettarsi al futuro. La società sembra avere già le idee chiare sul da farsi e, con una Promozione che va solo ratificata dalla Federazione, dopo il secondo posto in campionato alle spalle del Monterotondo 1935, già mercoledì si pronuncerà su diverse tematiche riguardanti prima squadra, staff organizzativo e altro ancora, come sottolineato nella nota diramata oggi, 19 giugno.



La nota

«Asd Città di Rieti comunica che mercoledì 21 giugno alle ore 17, presso la sala stampa dello stadio "Manlio Scopigno", la proprietà terrà una conferenza stampa a consuntivo della stagione 2022/'23. L'incontro con gli organi d'informazione, però, sarà anche l'occasione per introdurre le linee guida che verranno adottate per il prossimo campionato, nonché per annunciare alcune novità che riguardano l'attività della società, la sua strutturazione e tanto altro. La conferenza stampa sarà aperta al pubblico».