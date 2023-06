Il Città di Rieti rinforza la struttura societaria: Marco Santarelli è nuovo general manager

RIETI - A pochi giorni dalla finale di Coppa Lazio, il Città di Rieti rinforza la sua struttura societaria annunciando l'innesto di Marco Santarelli, al quale il club ha deciso di affidare il ruolo di General Manager. Per il neo dirigente reatino, che quest'anno ha ricoperto il ruolo di responsabile dei rapporti con la Federazione e con gli arbitri per la Nuova Rieti Calcio, si prospetta una stagione impegnativa visti i propositi e le ambizioni del club che, con ogni probabilità, otterrà l'ammissione in Promozione.



La nota del club



Asd Città di Rieti è lieta di annunciare l’ingresso nello staff dirigenziale di Marco Santarelli, al quale la proprietà ha affidato il ruolo di General Manager per la stagione sportiva 2023/’24.



Reatino, ex arbitro di calcio, nonché Osservatore AIA, l’innesto di Marco Santarelli nell’organigramma societario rappresenta il primo di una serie di rinforzi necessari per dare ulteriore seguito a un progetto sportivo che si prefigge di raggiungere tutti gli obiettivi sportivi preannunciati l’estate scorsa, quando è stato deciso di rinverdire la tradizione calcistica di questa città



«Ringrazio innanzitutto la proprietà dell’Asd Città di Rieti, nonché il presidente Diego Leoncini, il suo vice Franco Lodovici, oltre ovviamente al direttore generale Marzio Leoncini e uno dei soci fondatori Ugo Rossetti, per la fiducia accordatami nell’affidarmi un ruolo di così grande e così carico di responsabilità – dichiara il neo General Manager, Marco Santarelli -.

Tale scelta nasce dalla profonda condivisione dei progetti, degli obiettivi e della metodologia da adottare per raggiungere gli stessi, di una società che meglio rappresenta la storia calcistica della città e che domenica sarà di nuovo in campo per provare a regalarsi l’ultima soddisfazione della stagione, ossia la conquista della Coppa Lazio, dopo un campionato di vertice perso per un solo punto ad appannaggio del Monterotondo 1935, al quale rinnoviamo le congratulazioni».



«Diamo il benvenuto a Marco Santarelli, che per noi rappresenta il primo tassello di una programmazione a media-lunga scadenza che ha bisogno di figure fresche, aderenti al nostro progetto e pronte a dare sempre maggior lustro al nome e ai colori della nostra città – spiega il Direttore Generale Marzio Leoncini – Quando presentai l’Asd Città di Rieti, l’estate scorsa, la prima cosa che ci tenni a rimarcare fu che questa società è di tutti coloro che vorranno dare il loro contributo affinché il calcio cittadino possa tornare nelle categorie che meglio lo rappresentano, seppur dovendo ripartire dal basso. A Marco, col quale c’è già sintonia sulle strategie future, auguro un buon lavoro a nome di tutta la società, auspicando a breve l’annuncio di altri innesti che rendano ancora più stabile e più funzionale la nostra macchina organizzativa, intorno alla quale ruota un progetto sportivo ambizioso».