Il Città di Rieti saluta Mirko Pagliarini. Caccia al nuovo tecnico: si valutano alcuni profili

RIETI - Mirko Pagliarini non è più l'allenatore del Città di Rieti. Dalle informazioni raccolte da Il Messaggero, il tecnico non verrà riconfermato per la stagione 2023/'24, come comunicatogli dalla società nel tardo pomeriggio di lunedì 19 giugno, all'indomani del ko nella finale di Coppa Lazio contro lo Sporting San Cesareo a Capena.

Finisce, dunque, l'avventura di Pagliarini sulla panchina amarantoceleste a poco più di sette mesi dal suo arrivo alle pendici del Terminillo. Era il 14 novembre quando la società decise di esonerare Costantino Fabiani e affidare la squadra al tecnico umbro, che in campionato in 24 gare ha collezionato 22 vittorie, un pareggio e una sconfitta, conducendo la squadra fino alla finale di Coppa Lazio, ottenendo complessivamente due secondi posti.

Il toto-nome è già scattato e in queste ore avanzano già i primi profili ai quali il Città di Rieti sembra interessato. Se ne potrebbe sapere di più già mercoledì 21 giugno in occasione della conferenza stampa indetta dalla società per annunciare diverse novità riguardanti sia l'aspetto societario (si parla di almeno tre ingressi nella struttura organizzativa), che tecnico.