Il Comune di Rieti entra nell’associazione nazionale “Città dei Motori”

RIETI - Grazie al connubio tra la Provincia di Rieti, l’Amministrazione Comunale di Rieti, l’Automobile Club Rieti presieduto dall’Avv. Innocenzo de Sanctis, il Car Club Autostoriche di Rieti (Asi Rieti) e Panathlon Club Rieti, questi ultimi sodalizi entrambi presieduti dall’Avv. Costanzo Truini, il Comune di Rieti entrerà a far parte dell'Associazione "Città dei Motori", importante Associazione i cui Soci risultano essere solamente ed esclusivamente i Comuni più importanti e prestigiosi d'Italia in possesso di una vocazione per loro natura motoristica e che rappresentano la storia dei “motori d’Italia”.

Il “lavoro” del Presidente della Provincia di Rieti Mariano Calisse, del Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e dei due patron dell'Automobilismo locale l'Avv. Innocenzo de Sanctis e l’Avv. Costanzo Truini, eccellenze del motorismo nazionale, tanto che l’Avvocato de Sanctis è stato già Vice Presidente Nazionale dell'Automobile Club Italia e l’Avvocato Truini è l'attuale Presidente Nazionale Giovani dell'Automotoclub Storico Italiano e già Vice Presidente Nazionale della Commissione Legale dell'Automotoclub Storico Italiano, ha portato all’accettazione, da parte della prestigiosa Associazione “Città dei Motori”, della richiesta di adesione effettuata dal Comune di Rieti.

L’Associazione Città dei Motori, istituita nel 2008, riunisce sotto l’egida dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) oltre 35 Comuni italiani, la maggior parte dei quali posizionati all'interno della mitica "Motor Valley"; si tratta di Comuni che rappresentano una popolazione di circa 2 milioni di abitanti e che hanno nei loro territori una spiccata e consolidata vocazione motoristica.

«E' un grande orgoglio ospitare a Rieti il Dott. Luigi Zironi, Sindaco di Maranello,l'eccellenza italiana dei motori. – dichiara il Presidente della Provincia di Rieti Mariano Calisse - Accogliamo con grande positività l'ingresso di Rieti e del suo territorio nell'Associazione " Città dei Motori" ; ciò rappresenta senza dubbio un segnale di vitalità veramente importante in questa delicata contingenza».

Sabato 3 settembre 2022 il Comune di Rieti entrerà così, ufficialmente, a far parte dell'Associazione Città dei Motori (Anci), e ciò è stato reso possibile anche grazie alle sinergie del Panathlon Club Rieti con l'Automobile Club di Rieti ed il Car Club Autostoriche di Rieti, Club federato Asi e sopratutto grazie alla lungimiranza dei nostri Amministratori locali in primis il Sindaco del Comune di Rieti Daniele Sinibaldi e il Presidente della Provincia di Rieti Mariano Calisse.

«Rieti vanta solide e radicate tradizioni in campo motoristico con uomini che hanno fatto la storia a livello internazionale, come il Principe Ludovico Spada Potenziani e il campione automobilistico degli anni 50' Guido Mancini - dichiara il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi - L’adesione della Città di Rieti all'Associazione nazionale “Città dei Motori” permette di aprire scenari veramente interessanti per la promozione turistica, economica e culturale del nostro territorio. Operare in rete con altre qualificate Amministrazioni, in particolare con quelle della Motor Valley, rappresenta una mirata operazione di marketing territoriale che nel tempo, ci auguriamo, potrà dare frutti importanti».

Per festeggiare lo storico evento domani, sabato 3 settembre, a partire dalle 17.30 si terrà a Rieti, in Piazza Vittorio Emanuele II, alla presenza delle massime autorità locali ed alla presenza del Presidente Nazionale dell'Associazione Città dei Motori Luigi Zironi, attuale Sindaco del Comune di Maranello, la cerimonia d'ingresso del Comune di Rieti nella predetta Associazione; è inoltre previsto lo svolgimento della "Notte Rampante" con apertura in notturna delle attività commerciali e mostra di automobili della casa automobilistica di Maranello e di automobili di alto pregio collezionistico che parteciperanno alla serata conclusiva del 2° Concorso d'eleganza Sport & Motori "Vinicio Truini", compianto Professore, appassionato di motori, che con la Sua competenza e Professionalità ha portato lo sport della pallavolo a Rieti e negli anni ‘70 ha condotto la squadra della città di Rieti, composta da tutte atlete locali, a competere nei più importanti campionati nazionali, oltre alcune giovani atlete a giocare nella massima serie, quale la serie "A", ed addirittura a rivestire anche la maglia della nazionale Italiana, su tutte si ricordano Virginia Bianchetti, Ester Passi ed Anna Spadoni.