La Riserva dei Laghi in testa nell’attività di cattura dei cinghiali in tutto il territorio laziale

RIETI - Sono 550 i cinghiali presi nel territorio regionale nel mese di giugno. Il dato è stato reso noto dalla Regione Lazio pubblicando i dati degli esemplari catturati. Nel dettaglio:

Parco Regionale di Bracciano 57

Parco Veio 36

Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile 126

Monumento Naturale Piani S. Angelo 56

Zone libere 275

La Regione sottolinea che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno le catture all’interno dei parchi sono triplicate e raddoppiate quelle in territorio libero.

«I dati testimoniano in maniera inequivocabile come la Riserva dei Laghi stia facendo tutto il possibile per assicurare il contenimento numerico dei cinghiali - afferma con soddisfazione il Commissario Guido Zappavigna – se poi si considera che tutto ciò si sta facendo praticamente con poco più di due unità operative il dato diventa eclatante. Voglio attestare pubblicamente la professionalità e la dedizione del personale impegnato in questa delicata attività di giorno, di notte e nei giorni festivi; accanto al direttore ed al responsabile di GP che hanno profuso ogni sforzo per rilanciare le operazioni di cattura. Confidiamo di ottenere risorse e personale per fare ancora di più e meglio»

La Giunta Regionale inoltre il 15 luglio ha assegnato specifiche risorse finanziarie a favore degli Atc per potenziare le attività di ricerca abbattimento e smaltimento delle carcasse dei cinghiali rinvenuti al fine di potenziare le attività di controllo numerico della specie e di contenimento della Psa.