Rieti, cinghiale investito, auto sequestrata

RIETI - I carabinieri della specialità forestale di Poggio Mirteto intervengono a seguito dell’investimento di un cinghiale, facendo scattare sequestro dell’auto e sanzione a carico del conducente in quanto il veicolo non ha la copertura assicurativa.Alle 20.30 del 19 marzo i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Poggio Mirteto a seguito di contatti con la Centrale Operativa, si portavano in agro del Comune di Vacone per verificare una collisione avvenuta tra un’autovettura ed un cinghiale.Giunti prontamente al chilometro segnalato della strada statale 313 verificavano che effettivamente un veicolo (una Fiat Panda) aveva investito un esemplare di fauna selvatica della specie Sus scrofa il quale veniva rinvenuto morto ad alcune decine di metri dalla carreggiata. Fortunatamente, a parte i danni alla vettura, il conducente originario di Montebuono non aveva riportato ferite.I militari della Specialità Forestale procedevano quinti alle attività connesse a quanto accaduto, in collaborazione con i colleghi della Territoriale che nel frattempo si erano portati sul posto, quando all’atto del controllo documentale del veicolo emergeva l’assenza del certificato assicurativo. Da ulteriori approfondimenti a riguardo veniva accertato che la copertura assicurativa era scaduta da circa tre mesi per cui si procedeva a termini di legge al sequestro del veicolo stesso nonché alla contestazione di una sanzione ammnistrativa di circa 700 euro .in ossequio ai dettami del codice della stradaI casi di incidenti con la fauna selvatica che popola il territorio della provincia di Rieti non sono una rarità e non riguardano solo la specie cinghiale, la cui presenza è particolarmente elevata. Vale la pena di segnalare che la fauna selvatica in genere diventa più attiva nelle ore tardo crepuscolari e nelle prime ore dell’alba, per cui in queste fasce orarie si deve porre la massima attenzione quando ci si pone alla guida dei veicoli.