Terni. Marmore, cuccioli di cinghiale abbandonati dalla madre, soccorsi dagli automobilisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I cuccioli hanno soltanto qualche mese di vita. Impauriti, con gli occhi sbarrati, vicino l'un l'altro quasi a farsi coraggio e proteggersi hanno tentato l'avventura di scorpire un ambiente nuovo ma la curiosità li ha portati in mezzo alla strada, poi anaspare sulla ripa della montagna per cercare di nascondersi tra i cespugli. Sono talmente piccoli che hanno ancora bisogno del latte della madre che, probabilmente, in quel momento si era allontanata e loro, i cinghialetti, si sono spaventati con il rumore delle automobili rischiando anche di essere investiti. Così piccoli e indifesi hanno fatto tanta tenerezza che qualche automobilista che transitava in quel posto, a poche decine di metri dalla cappellina di santa Barbara, sulla statale 79 che porta a Terni, ha cercato di aiutarli ma l'effetto è stato quello di spaventarli ancora di più sparpagliatosi impauriti per poi ritornare in gruppo. Tutti sperano che i sei cuccioli siano sani e salvi in mezzo alla boscaglia e non diventino preda dei cinghiali. Si tratta della prima volta di vedere i cuccioli da soli. Il più delle volte sono accompagnati dalla madre che seguono lungo il percorso intrapreso.