Se ne va un pezzo di storia della Ternana, addio a Claudio Tobia allenatore del mitico spareggio di Cesena

Terni si risveglia con una una notizia triste. E' morto dopo una lunga malattia a 83 anni Claudio Tobia, un pezzo di storia della Ternana Calcio, per molte generazioni la pagina più bella ancora oggi a distanza di anni.

Tobia ha collezionato con la Ternana 123 panchine tra Serie B, Serie C1, Serie C2 e Serie D tanto da diventare l'allenatore con più panchine in rossoverde alle spalle di Corrado Viciani. Il suo nome resterà sempre legato alla splendida cavalcata della stagione 1988-89 culminata con lo spareggio vinto ai rigori al Dino Manuzzi di Cesena di fronte a 15 mila ternani impazziti di gioia, la prima promozione dopo 15 anni dall'ultima che aveva portato per la seconda volta in Serie A la Ternana nel lontano 1974-75. Chiamato nell'estate del 1988 dal neo-presidente Gambino che aveva rilevato una società sull'orlo del fallimento, Tobia e il ds Ernesto Bronzetti plasmarono in breve tempo e con poche risorse una squadra rimasta a dir poco leggendaria nell'immaginario collettivo.

A fine stagione la Ternana giunge prima in classifica insieme alla Fidelis Andria e al Chieti, ma i pugliesi vengono promossi per via della neonata classifica avulsa mentre Ternana e Chieti si giocano la promozione in Serie C1 allo spareggio.

A Cesena davanti a 15 mila ternani l'epilogo ai calci di rigore regala la promozione a una città in delirio. Il legame tra Terni e lu Cinghiale si rinnova in Serie D nel 1993-1994 e poi come allenatore delle giovanili. Nel corso degli anni viene chiamato pù volte a sedere di nuovo sulla panchina della Ternana anche in Serie B.