RIETI - La triste storia di Stefano Cucchi è tornata al centro della cronaca, grazie alle importanti rivelazioni degli ultimi giorni e anche al film “Sulla Mia Pelle”, che ha scosso le coscienze di tutta Italia. Una pellicola divulgata da Netflix, che è stata apprezzata dal grande pubblico grazie alla sua forte adesione alla realtà. Un aspetto che è stato sottolineato dalla coinvolgente interpretazione di Alessandro Borghi, nei panni dello stesso Cucchi, e dalla regia di Cremonini, capace di mantenere uno sguardo onesto e distaccato da dietro la macchina da presa. «Si tratta di un film che non tende a santificare il ragazzo, ma a denunciare tutte le vicende simili alla sua – dichiarano gli esponenti di Controvento e di Spazio Popolare – Al di là dei problemi che Cucchi aveva con la droga, non è accettabile che accadano certe cose all’interno di una caserma».Dopo il Festival di Venezia, ambito in cui il lungometraggio è stato applaudito per la sezione “Orizzonti”, “Sulla Mia Pelle” non ha mai smesso di essere proiettato in altre importanti occasioni, nelle università, nei circoli, nelle librerie delle più grandi città italiane. Anche Rieti, grazie a Spazio Popolare, riflette sull’intricata vicenda di Cucchi, con un cineforum all’interno della sede della nuova associazione, composta da diverse liste politiche di Rieti, in via della Verdura 36.Una proiezione che avverrà domani, venerdì 19 ottobre, a partire dalle 21.30 e che certamente non lascerà indifferenti molti reatini, soprattutto tra gli studenti: «Ne consigliamo la visione particolarmente ai più giovani, perché si sensibilizzino in merito alla tematica».