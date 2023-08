RIETI - Altra serata da non perdere della rassegna cinematografica “Parliamo di Donne” che si sta svolgendo in queste settimane a Cantalupo in Sabina. Questa sera verrà proiettato in località San Biagio il film “La Terra delle Donne” di Marisa Vallone, secondo film fuori programma della rassegna. Si comincerà alle 21.15 con la proiezione del video “Endless Love Beyond Life” tratto dal Tersicore Dance for Freedom di Elisabetta Carnevale; a seguire il film “La Terra delle Donne”. Dalle 20, invece, sarà possibile cenare presso i food truck stanziati per l’occasione in località San Biagio.

Il film

“La Terra delle Donne” è una pellicola ambientata in Sardegna nell’immediato secondo dopoguerra. Fidela (Paola Sini), eredita per tradizione l’arte della stregoneria da sua madre e diventa Coga, la strega del villaggio. In una Sardegna rurale e ancora legata ad antichi riti, quando nasce un settimo figlio ed è una femmina, viene inevitabilmente instradata alla magia.

Fidela deve occuparsi di curare i malefici e di far nascere i bambini del villaggio. Lei non può avere figli suoi perché nessun uomo può toccarla. La sua vita è sottomessa alla volontà della società patriarcale e superstiziosa in cui vive e ribellarsi è impossibile. Sarà costretta a reprimere qualsiasi desiderio e sentimento fino al giorno in cui conoscerà la piccola Bastiana (Syama Rayner), nata anche lei settima figlia e affidata a Fidela per imparare la stregoneria. Per Fidela la bambina diventa una figlia e il sentimento che nascerà sarà una rivoluzione nella sua vita. Da quel momento e nel corso degli anni, Bastiana sarà per lei una fonte di ispirazione che metterà in discussione tutte le sue convinzioni e cambierà completamente la sua vita.