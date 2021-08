Tutto pronto per la V Fondo nazionale del Velodromo di Forano

Sabato 28 Agosto 2021, 12:32

RIETI - Dopo aver assegnato i titoli della Mtb, i pedali delle due ruote del Csi tornano a muoversi vorticosamente per una settimana tricolore che ha fissato tre traguardi nazionali, tutti nel territorio laziale. Si comincia in Sabina, domani, domenica 29 agosto, a Forano con la 5^ Fondo del Velodromo di Forano, gara in linea (strada) valida come Campionato nazionale di ciclismo su strada Csi per la specialità fondo.

Partenza ed arrivo dal bellissimo velodromo della cittadina reatina. Tracciato unico di 110 chilometri e 1.500 metri di dislivello. Oltre trenta squadre Csi iscritte, oltre quattrocento i ciclisti al via, di cui 120 in gara per le maglie tricolori listate arancioblu, quelle che potranno vestire sul podio i nuovi campioni di specialità nell’associazione.



Tre griglie in partenza, per una prova su un tracciato veloce che si deciderà con ogni probabilità a 3 km dell’arrivo, sulla salita finale de “I Gradini”, alle porte di Forano, due chilometri con punte oltre il 15 per cento che porteranno direttamente all’ultimo chilometro ed allo spettacolare arrivo nel velodromo dopo mezzo giro di pista.