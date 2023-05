Primo trofeo Città di Forano, tutto pronto per il terzo Memorial “Gaetano Del Vescovo”. Foto

RIETI - Chiudono oggi le iscrizioni per il terzo Memorial “Gaetano Del Vescovo”. Per la prima volta si sposterà dal Velodromo e sarà su circuito cittadino: si correrà infatti per conquistare il primo trofeo Città di Forano.

L’evento organizzato dall’Asd Nuova Ciclisti Forano avrà luogo domenica mattina nel paese sabino e sarà aperto a grandi e piccini. Il percorso avrà come tappe il centro di Forano, passando dal comune fino all’arrivo piazzato davanti alla chiesa di San Sebastiano. La gara è aperta alle categorie Mpg, Pg, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Previsto un premio e un ricco pacco gara per tutti i partecipanti. Dopo le premiazioni avrà luogo anche il pranzo, aperto a tutti, a cura del Comitato Feste Agostane di Forano e sarà gratuito per i minori di 13 anni. Il ritrovo per i partecipanti alla gara sarà alle 8 presso il “Chiosco” di Forano, mentre la partenza è in programma alle 10.

La viabilità

Per consentire la manifestazione, il traffico nell’abitato di Forano sarà interrotto dalle 8 fino alle 14. Le vie interessate sono quelle di Via Del Passeggio, Via Isonzo, Via della Circonvallazione e Via L. Anfelini. L’ingresso al paese, che verrà segnalato tramite cartelli, sarà obbligato passando in direzione Stimigliano (Sr 657) e Nocchieto.