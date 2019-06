© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Secondo nel 2018, primo quest’anno. Filippo Fiorelli, il corridore siciliano della Gragnano Sporting Club, sembra averci preso gusto. Sua la copertina del II Trofeo Città di Rieti Trofeo Sant’Antonio, sua la volata vincente sul traguardo di piazza Vittori, in pieno centro, che gli regala il terzo sigillo di stagione dopo il Giro di Albania Open e il Trofeo Learco Guerra a Badia Agnano. Alle sue spalle Manuel Pesci (Malmantile) e Matteo Rotondi (Cinelli). Ai piedi del podio Riccardo Marchesini, seguito nell’ordine da Nicholas Cianetti, Leonardo Tortomasi, Rossano Mauti e dal vincitore del 2018, il laziale di Colleferro, Andrea Cacciotti, ottavo. Un’affermazione costruita nel finale per il siciliano, con le salite di Cantalice e Castelfranco che hanno operato la selezione, scremando il gruppo e catapultando sullo strappo di via Cintia i migliori dieci. Regolati poi in volata da un incontenibile Fiorelli.